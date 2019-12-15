‏"روسكونغريس" الروسية و"تشجيع الاستثمار" القطرية توقعان اتفاقية عمل مشترك

وقع صندوق ‏"روسكونغريس" (مؤسسة روسية تساعد في عقد المؤتمرات والمنتديات) مع وكالة "تشجيع الاستثمار" القطرية على هامش منتدى الدوحة اتفاقية لإنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنسيق الأنشطة الاستثمارية والمشاريع. وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك".

موسكو،- سبوتنيك. وقال رئيس مجلس الإدارة في صندوق ‏"روسكونغريس، ألكسندر شتوغليف، "إن إنشاء مجموعة عمل سيسمح بتبادل المعلومات حول المشروعات الاستثمارية الواعدة للبلدين وكذلك تبادل المعلومات التحليلية والإحصائية والقانونية، وتوفير الدعم المتبادل للشركات لدخول السوقين الروسي والقطري".

وأشار شتوغليف إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب المستثمرين لدعم وتعزيز المشاريع في المجالات ذات الأولوية: أي في قطاع المصارف والتأمين والبنية التحتية والطاقة والرياضة والسياحة.

هذا وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني السبت أعمال "منتدى الدوحة 2019" الذي تنظمه وزارة الخارجية، وينعقد تحت شعار "الحوكمة في عالم متعدد الأقطاب" وتستضيفه العاصمة الدوحة على مدار يومين.