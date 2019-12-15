إعلام: الحريري متمسك بموقفه بشأن الحكومة اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة سعد الحريري ما زال متمسكا بموقفه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الخبراء والاختصاصيين.

وذكرت مصادر ​مقربة من رئيس الحكومة المستقيلة لقناة​ "LBCI" اللبنانية أن مواصفات رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ للحكومة الجديدة لن تتبدل أو تتغّير، وهو يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين تتمكن من التصدى للتحديات الاقتصادية والمعيشية.

وأضافت المصادر أن الحريري في حال تكليفه سيعمل على فريق عمل متكامل من أصحاب الاختصاص والخبرة، وأن ​كتلة المستقبل​ النيابية ستؤكد على هذا التوجه في ​الاستشارات النيابية​ المقررة غدا.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.