مدرعات أمريكية تنتشر وتتمركز في دوارات الحسكة السورية... صور

انتشرت عدة آليات أمريكية على محاور رئيسية في محافظة الحسكة السورية بهدف تأمين مرور قافلة عسكرية أمريكية.

وقامت المدرعات الأمريكية بتثبيت نقاطها على ثلاث دوارات رئيسية في الحسكة وهي سينالكو والاطفائية وصباغ.

وبحسب "السورية" فإن الهدف من انتشار المدرعات الأمريكية هو تأمين مرور رتل عسكري أمريكي محمل بالمعدات اللوجستية إلى ريف دير الزور.

ويذكر أنه توجد قاعدة عسكرية أمريكية، في منطقة التنف الواقعة على الحدود السورية الأردنية، حيث يقع مخيم الركبان في هذه المنطقة التي تمتد على مسافة 55 كيلومتراً.

وصرح العسكريون الروس وممثلو وزارتي الخارجية الروسية والسورية، مرات عديدة، بأن الوضع في هذا المخيم قريب من كارثة إنسانية.