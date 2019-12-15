وزير الدفاع اللبناني: مصر تخطت أزمتها بحكمة المؤسسة العسكرية

قال وزير الدفاع اللبنانين إلياس بوصعب، اليوم الأحد، إنه "يجب أن تتعلم لبنان والدول العربية من مصر، إذ أنها خرجت من أزمتها بحكمة المؤسسة العسكرية وهو ما جعل الدولة مستقرة"، موضحا أن جيش بلاده حافظ على الاستقرار رغم ما تمر به لبنان من أزمات اقتصادية.

جاءت تصريحات وزير الخارجية اللبناني، خلال جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة ضمن فاعليات اليوم الأول لـ"منتدى شباب العالم"، المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحسب صحيفة "المال" المصرية.

واقترح وزير الدفاع اللبناني، أن يقوم "منتدى شباب العالم" في مصر بشراكة مع عدد من الدول لإقامة فروع للمنتدى فى الدول المختلفة ويكونون أعضاء في المنتدى للعمل على تنفيذ المقترحات فى بلدانهم وأعضائهم دور فعال للتنمية والتوعية.

كما اقترح أن يكون هناك منتدى فى بلده تحت اسم منتدى شباب لبنان للعمل على مشاركتهم فى صنع مستقبل بلادهم.

ووجه وزير الدفاع اللبناني، إليسا بوصعب، الشكر للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه الصادق والحقيقي لمستقبل الشباب، مضيفا أن "منتدى شباب العالم" في مدينة شرم الشيخ مؤثر في المستقبل الخاص للشباب بمختلف دول العالم، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأكد الوزير اللبناني خلال "منتدى شباب العالم"، أن جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة، تتيح تبادل الخبرات والرؤى بين مختلف شباب العالم، وعرض المشكلات المشتركة.

ولفت إلى أهمية مشكلة النازحين، مشيرا إلى أنها أزمة كبيرة، قائلا: "نتحمل عبئا أمنيا واقتصاديا تجاه القضية".

وقال الوزير اللبناني، "إن الحروب ليست تقليدية، وأصبحت من نوع آخر مثل التكنولوجيا والجرائم منظمة، ويجب أن يكون هناك تعامل بين الدول والشباب".

وقال: "أشعر بالفخر لوجود شباب العالم بمنتدى الشباب بشرم الشيخ، وكذلك اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي به".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

ويعقد "منتدى شباب العالم"، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويشهد في دورته الثالثة هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" المصرية.

ويهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والسينما والفن.