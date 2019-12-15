أمير الكويت يتسلم غدا أسماء الوزراء السيادية استعدادا لتشكيل الحكومة الجديدة

ينتظر الشعب الكويتي الإعلان عن الوزارة الجديدة يوم الغد الاثنين، بعد أن بدأت ملامحها النهائية بالتشكل.

وسيقوم رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، برفع الأسماء الجديدة التي ستتولى الوزارات السيادية في البلاد إلى القيادة السياسية خلال الساعات المقبلة من يوم غد الاثنين.

وتشير المصادر إلى وجود توافق على بعض الأسماء التي سوف يتم إبقائها ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة، والذين سيتم العمل على تدوير حقائبهم الوزارية، فيما تبقى العثرة بوزارتين فقط، بسبب رفض البعض استلام الحقائب، خصوصا أن رئيس الحكومة يبحث عن كفاءات محددة قادرة على النهوض بأداء هذه الوزارات بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.