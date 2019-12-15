الروبوت "صوفيا" يزور منتدى شباب العالم للمرة الثانية

شارك الروبوت "صوفيا" للمرة الثانية، في منتدى شباب العالم، حيث حضر إلى قاعة المؤتمرات للمرة الثانية، اليوم الأحد، والتقى رواد المنتدى، للمرة الثانية.

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، مشيرة إلى أن الروبوت "صوفيا" تجول في القاعة الرئيسية، التي تحتضن فعاليات منتدى شباب العالم، بنسخته الثالثة، مشيرة إلى أنه أحدث حالة من الانبهار من جانب رواد المنتدى.

وذكرت الصحيفة المصرية ، أن إدارة المنتدى، نظمت لقاء بين الرواد والروبوت "صوفيا"، حيث حرص المشاركون في المنتدى على التقاط صور السيلفي مع الروبوت، الذي تصنعه شركة "هانسون روبوتيكس" في هونغ كونغ، وصممها مؤسس الشركة ديفيد هانسون.

وتمتلك الروبوت صوفيا هيئة إنسان إلى حد كبير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والفن، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن صوفيا، حصلت على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار.

وحصل الروبوت، على جائزة جولد إديسون، في علم الروبوتات لعام 2018، خاصة أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمتع بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، التي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الحاسب الآلي.

وانطلق منتدى شباب العالم 2019، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جلسات عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، الذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل.