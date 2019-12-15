اليمن.. 10 قتلى وجرحى من "أنصار الله" بينهم قيادي بمواجهات شمال لحج

قُتل قائد ميداني في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة لحج جنوبي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن "أنصار الله" شنت هجوما واسعاً على موقع الغريب في جبهة حمالة بمنطقة كرش في مديرية القبيطة شمال لحج.

وأضاف أن الجيش تمكن عقب مواجهات من صد الهجوم وتكبيد المهاجمين 3 قتلى، بينهم القيادي أبو عبد الله العمراني، في حين أصيب 7 آخرين في صفوف الجماعة.

وكان الجيش اليمني أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تمكن قواته من تحرير تباب الساقية والعدن والأسرى بالإضافة إلى تباب الكرب ومفرق جبل النبي شعيب ومفرق الكعبين إثر هجوم على "أنصار الله" شرق مديرية القبيطة.

وتشهد مديرية القبيطة شمال محافظة لحج، منذ نحو ثلاثة أعوام، بين الحين والآخر، معارك كر وفر بين "أنصار الله" والجيش اليمني الذي يسعى لاستعادة المديرية بالكامل وتأمين جبالها الاستراتيجية المطلة على عدد من المحافظات الجنوبية، في حين يستميت مقاتلو "أنصار الله" للمحافظة على تمركزهم فيها واستعادة ما خسروه منها.