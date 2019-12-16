بالفيديو... طرد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق من حفل بالجامعة الأمريكية في بيروت

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، يوم أمس الأحد، مقطع فيديو يظهر طرد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة من قاعة الاحتفالات في الجامعة الأمريكية في بيروت.

واحتج المواطنون على حضور الرئيس فؤاد السنيورة إلى الحفل حيث طالبوا بخروجه، وذلك من خلال ترديد شعارات وهتافات مختلفة أبرزها "برا برا برا سنيورة اطلع برا" و"ثورة ثورة ثورة".

كما وصف بعض المحتجين السنيورة بالسارق، مطلقين شعارات "حرامي حرامي والسنيورة حرامي".

بالفيديو- #السنيورة يضطر الى مغادرة حفل في الجامعة الاميركية وسط هتافات " سنيورة برا برا " pic.twitter.com/IPZ5ggNRdb — kataeb.org Arabic (@kataeb_Ar) December 15, 2019

وبعد عدة دقائق من الهتاف المستمر انسحب السنيورة مع عقيلته من الاحتفال.