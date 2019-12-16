الاستشارات النيابية اللبنانية... من يدخل أولا ويخرج أخيرا لتسمية رئيس الحكومة الجديد

تنطلق الاستشارات النيابية اللبنانية، اليوم الاثنين، في القصر الجمهوري بمنطقة بعبدا في جبل لبنان لتسمية الرئيس المكلف بتشكيـل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وأصدر القصر الجمهوري جدول المواعيد التي على أساسها سيتم استقبال النواب والكتل النيابية للتباحث بالشؤون الحكومية والحسم بموضوع تسمية الرئيس الحكومة الجديد.

وبحسب الجدول، سيكون رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري أول القادمين والمجتمعين مع رئيس الجمهورية ميشال عون عند الساعة 10.30 بتوقيت بيروت، ويليه بعد ذلك كل من الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام وبعدها نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي.

وبعد ذلك يأتي الدور على الكتل النيابية من خلال لقاء مع كتلة تيار المستقبل، وتليها كتلة الوفاء للمقاومة "حزب الله"، على أن تتبعها كتلة التكتل الوطنية (نواب الشمال)، ثم كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي، والكتلة الوسطية المستقلة، وبعدها الكتلة القومية الاجتماعية، وكتلة نواب الكتائب.

أما بعد الظهر، فتنضم كل من كتلة اللقاء التشاوري، وكتلة الجمهورية القوية، إلى المشاورات مع رئيس الجمهورية على أن تتبعها لقاءات فردية مع النواب المستقلين.

وتليها بعد ذلك كل من كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل)، وكتلة لبنان القوي، وكنلة نواب الأرمن، وكتلة ضمانة الجبل.