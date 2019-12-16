مايا دياب تدعو اللبنانيين للتخلي عن السلمية

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب تغريدة على حسابها الشخصي على تويتر، خاطبت فيها شباب الحراك في الشارع اللبناني، دعتهم فيها للتخلي عن السلمية في ثورتهم.

وجاءت تغريدة مايا دياب على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة بيروت في اليومين الماضيين، وغردت مايا، قائلة: "أرجوكم كلمة ثورة سلمية ما بقى قادرة إسمعها الثورة لازم تكون حقيقية والثورة ليست لطيفة خلي لطيفة تكون خالتك".

​وأضافت الفنانة اللبنانية مايا دياب تغريدة أخرى، قالت فيها: "والسؤال أين عصايات تكسير الشباب وارسالهم على المستشفيات من قبل الجيش؟؟ ولا هول زعران بتخافو تدعوسوهم خلصنا بقى استهبال وخلصنا سلمية".

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ويذكر أن رئاسة الجمهورية اللبنانية كانت قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد إلى الخميس المقبل.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.