مايا دياب تدعو اللبنانيين للتخلي عن السلمية

وجاءت تغريدة مايا دياب على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة بيروت في اليومين الماضيين، وغردت مايا، قائلة: "أرجوكم كلمة ثورة سلمية ما بقى قادرة إسمعها الثورة لازم تكون حقيقية والثورة ليست لطيفة خلي لطيفة تكون خالتك".
December 14, 2019
وأضافت الفنانة اللبنانية مايا دياب تغريدة أخرى، قالت فيها: "والسؤال أين عصايات تكسير الشباب وارسالهم على المستشفيات من قبل الجيش؟؟ ولا هول زعران بتخافو تدعوسوهم خلصنا بقى استهبال وخلصنا سلمية".
December 14, 2019
ويذكر أن رئاسة الجمهورية اللبنانية كانت قد أعلنت، اليوم الاثنين، عن تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد إلى الخميس المقبل.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.
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