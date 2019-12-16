أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء القبض على أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا والمدرجة على قوائم "الإنتربول" وأشدها خطورة.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي في بيان على موقعها الرسمي، أن المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه يُدعى، رضوان تاغي ( 41 عاماً) وهو رئيس منظمة "ملائكة الموت" الإجرامية.

#شرطة_دبي تلقي القبض على رئيس منظمة "#ملائكة_الموت" الإجرامية الأخطر في قارتي أوروبا وأفريقيا بالتعاون مع السلطات الهولندية و#الانتربول، في إنجاز يبرز الإسهام المؤثر لدولة #الإمارات في مكافحة الجريمة عالمياً.

. #رؤية_الإمارات #عين_في_كل_مكان pic.twitter.com/luesHB6DOK — رؤية الإمارات (@EVISIONMN) December 16, 2019

وبحسب البيان فقد صدرت بحق المتهم مذكرات قبض دولية في العام الماضي، بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة.

اللواء عبدالله المري قائد عام شرطة دبي يشيد بدور وحرفية فرق العمل في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في ضبط رئيس منظمة"ملائكة الموت"المتخصصة في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات مؤكدا أن لعملية تترجم نهج الإمارات في التعاون المثمر الهادف لنشر الأمن والأمان على مستوى العالم — صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 16, 2019

وأضاف البيان أن المتهم دخل إلى أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من الشرطة الهولندية والإنتربول، بحسب "رادار نيوز".

وبحسب القائم العام لشرطة دبي فقد دخل المتهم أراضي الدولة عبر مطار دبي مستخدما أوراقا ثبوتية رسمية، بهوية غير هويته، قادما من هولندا، وأقام في أحدى ضواحي دوبي، واستعان بمساعدين من جنسيات مختلفة لتلبية احتياجاته.

ويواجه المجرم قائمة طولية من التهم كجرائم القتل والإتجار بالمخدرات من خلال تزعمه لمنظمة تحمل اسم "ملائكة الموت" الإجرامية.