الأسد مستقبلا مشرفات في التعليم الشرعي: لنستخدم جوهر الدين في مكافحة الفساد

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وفدا من المشرفات على إدارات التعليم الشرعي ودور الأمان ومعلمات القرآن الكريم في سوريا، مؤكدا تعزيز جوهر الدين، وهو الأخلاق التي تعتبر أساس إصلاح المجتمع والسلاح الأهم في مواجهة الفساد ومكافحته.

وبحسب صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك"، فقد استقبل الأسد وفدا من المشرفات على إدارات التعليم الشرعي ودور الأمان ومعلمات القرآن الكريم في وزارة الأوقاف بكافة المحافظات، بحضور وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد".

وأكد الرئيس السوري على ضرورة تعزيز دور جوهر الدين (الأخلاق) في محاربة الفساد، وأكد على "أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة الدينية في تمتين المجتمع من الداخل وذلك من خلال التصدي للمفاهيم الخاطئة والمغلوطة سواء الموجودة في المجتمع أو الدخيلة عليه والتي حملتها معها التنظيمات الإرهابية، ومن خلال تعزيز جوهر الدين، ألا وهو الأخلاق والتي تعتبر أساس صلاح المجتمع والسلاح الأهم في مواجهة الفساد ومكافحته".

ولفت الأسد إلى "وجوب تكثيف الجهود من أجل مواجهة التحديات المتمثلة بكيفية الربط بين الفقه والمعرفة والشعائر وبين التطبيق، بغية قطع الطريق على كل من يريد الاعتماد على عدم وجود ربط بينها لنشر الأفكار المتطرفة في المجتمع".