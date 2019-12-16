الكويت... اتهام سعودي بالتعدي على ضابط شرطة

أمرت السلطات الكويتية باحتجاز مواطن سعودي، بعد ارتكابه مخالفة للقانون، خلال محاولة أحد أفراد الشرطة توقيفه للتأكد من رخصة القيادة.

قالت صحيفة "الرأي" الكويتية، اليوم الاثنين، إن محقق محافظة الفروانية، أمر بحجز سعودي متهم بالتعدي بالقول وإهانة شرطي يعمل في مرور المطار أثناء تأدية واجبه، مشيرة إلى أن السعودي، الذي تم توقيفه، متهم بالتعدي على شرطي يعمل في مرور المطار، أثناء تأدية واجبه الوظيفي.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن المواطن السعودي لم يلتزم بقواعد المرور، مشيرة إلى أن الشرطي طلب منه رخصة القيادة لتسجيل مخالفة، إلا أنه رفض وتعدى بالقول وأهان شرطي المرور، مما اضطر الشرطي لتسجيل قضية بحقه وتم ضبطه وحجزه على ذمة القضية.