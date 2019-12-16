مصر... السكة الحديد تعتذر بسبب "عجلة بوجي"

اعتذرت هيئة السكة الحديد المصرية عن ارتباك حركة السير على أحد الخطوط، وتأخير بعض القطار.

وبوجي القطار عبارة عن 4 عجلات، يسير عليها الجرار وفوق العجلات شاسيه وسوست وزنها حوالي 17 طنًا.

أعلنت الهيئة في بيان لها "سقوط عجلة بوجى من قطار 507 ركاب (قلين - شربين) (الخط الرابط بين محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ) في المسافة ما بين محطتي (قلين ونشرت)، ما تسبب في تأخير حركة القطارات على ذلك الخط، وانتظامها على باقي خطوط الهيئة.

وبحسب صحيفة "الأخبار" المصرية، قدمت الهيئة اعتذارا للمواطنين عن تأخير حركة القطارات في المسافة ما بين المحطتين، حيث تم فصل العربة التي سقط منها البوجي، وتم الدفع بآلات الرفع للتعامل مع الحادث.

ونقلت الصحيفة عن المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، انتظام حركة مسير القطارات على باقي خطوط الهيئة.