غريفيث يتحدث عن خطوة تساهم في إنجاح مهمته باليمن

رحب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، بخطوة توريد إيرادات ميناء الحديدة، غربي اليمن، إلى حساب الرواتب في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة.

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قال غريفيث، خلال لقائه رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، إن "توريد الإيرادات يعد من استحقاقات اتفاق السويد"، مشيرا إلى أنها "خطوة إيجابية تسهل مهمته وتساعد على إنجاحها".

من جانبه، دعا المشاط، الأمم المتحدة إلى "التحرك بجدية خصوصا فيما يتعلق بالجسر الجوي الطبي عبر مطار صنعاء الدولي لنقل المرضى للعلاج في الخارج والذي تأخر تدشينه".

وأشار إلى "أن استمرار احتجاز السفن النفطية والغذائية يضاعف من معاناة المواطنين"، داعيا الأمم المتحدة إلى "القيام بدورها في إيقاف هذه الممارسات اللا إنسانية".

وفي اللقاء، استنكر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، "استمرار مرتزقة العدوان في طباعة العملية الوطنية بشكل غير قانوني، الذي تسبب في التضخم وارتفاع الأسعار".

واتهم الحكومة الشرعية بـ"الاستمرار في نهب رواتب موظفي الدولة"، معتبرا ذلك "ضمن مؤامرة مكتملة الأركان لتجويع الشعب وإفقاره".

بدوره، طالب نائب رئيس مجلس النواب في صنعاء عبد السلام هشول، المبعوث الأممي بـ"سرعة فتح مطار صنعاء الدولي"، واعتبر أن "استمرار الصمت الدولي والأممي تجاه عمليات النهب الشاملة لموارد اليمن من النفط والغاز وبقية الإيرادات من قبل مرتزقة العدوان، شجعهم على مواصلة نهب ثروات الشعب اليمني".