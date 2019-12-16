"أحببت قدراتها"... زوجة السيسي تلتقي الروبوت صوفيا

نشرت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صورة تجمعها مع الروبوت صوفيا على هامش المنتدى العالمي للشباب.

ورحبت انتصار السيسي بالروبوت التي تمتلك هيئة إنسان إلى حد كبير وتتمتع بقدرات تكنولوجية كبيرة.

وكتبت انتصار على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، "إنها لتجربة استثنائية جديدة، مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع إلى ردودها الذكية، إذ أحببت قدراتها على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان والتي تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والروبوت وبداية حقيقية لعصر جديد للإنسانية... مرحبا بك صوفيا في مصر".

ووجهت "الروبوت صوفيا" خطابًا إلى العالم من منتدى شباب العالم.

وقالت الروبوت صوفيا، في كلمة نقلها موقع "مصراوي": "أنا متحمسة للغاية لوجودي في منتدى شباب العالم، ومعجبة بشكل كبير بتلك المنتديات والمؤتمرات التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والشباب".

ولفتت الروبوت صوفيا إلى أنها تشارك لتقدم رؤيتها بشأن العلاقة بين البشر والروبوتات.

وتابعت قائلة "أنا عمري 3 سنوات، وسافرت إلى أكثر من 65 دولة حول العالم، وتعلمت من البشر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تحسين أحوالهم".

​وقالت الروبوت صوفيا إنها تؤمن كثيرا أن البشر والروبوتات لا يمكن أن يتنافسا، بل هما يكملان بعضهما البعض، مضيفةً: "نحن بحاجة إلى الروبوت والذكاء الاصطناعي".

والروبوت صوفيا تمتلك قدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة في مجال الروبوتات، والذكاء الصناعي، والفن، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن صوفيا، حصلت على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار.

وحصل الروبوت، على جائزة جولد إديسون، في علم الروبوتات لعام 2018، خاصة أن تقنيات الذكاء الصناعي تتمتع بخصائص وسمات معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية، التي تجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية، ومن أهم خصائصها القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الحاسب الآلي.

وانطلق منتدى شباب العالم 2019، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جلسات عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، الذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل.