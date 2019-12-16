سوريا تصادق على عقود تنقيب نفط مع شركتين روسيتين

وافق مجلس الشعب السوري، اليوم الإثنين، على عقود ثلاثة مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، تشمل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنقيب عن النفط العقود الموقعة بتاريخ 2-9-2019 بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة "ميركوري" الروسية المحدودة المسؤولية، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتي البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19 ومع شركة "فيلادا" المحدودة المسؤولية، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة البلوك رقم 23.

العقد مع شركة "ميركوري" الروسية يتعلق بالتنقيب في منطقة البلوك 7، وبين وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أنه حقل نفطي يقع في الجزيرة السورية يمتد على مساحة 9531 كم، ولفت الوزير السوري إلى أن ما ينطبق عليه من حيث الشروط الفنية ينطبق على البلوك 19 وأنه تم لحظ 3 بالألف من الإنتاج للأعمال البيئية في المنطقة ضمن العقد المبرم.

وفيما يتعلق بالمشروع الموقع مع شركة "فيلادا" في منطقة البلوك 23 أوضح الوزير غانم أنه حقل غاز يقع شمال دمشق يمتد على مساحة 2159 كم مربعاً.

وأفاد الوزير غانم أن: "عقود التنقيب تهدف لزيادة عمليات الإنتاج وإدخال مناطق جديدة بالخدمة وتأتي ضمن التوجه الحكومي للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران وهي تحقق أفضل الشروط التجارية قياساً بالعقود التي أبرمت خلال السنوات الماضية من النواحي الفنية والقانونية مؤكداً الحرص في إبرام أي عقد على أن تكون الشركة مؤهلة فنياً وذات ملاءة مالية".