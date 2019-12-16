الجيش اليمني يحبط هجوما لـ"أنصار الله" على قواته في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر مواجهات في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر اللواء الأول حرس حدود على صفحته في "فيسبوك"، أن "مواجهات عنيفة دارت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في سلسلة قشعان ووادي سلبة في مديرية خب والشعف، إثر هجوم للحوثيين على تحصينات للجيش".

وأضاف أن "المواجهات تركزت في محيط المنقلة وجبل السلام وسلسلة جبل قشعان إضافة إلى محيط تبة العلم".

وأكد "تمكن قوات المحور الشمالي من التعامل بحزم مع الحوثيين وإجبارهم على التراجع بعد إلحاق خسائر بشرية بهم".

وأشار إلى "أن القوات تعمل على تأمين المواقع وتحصينها".

وكان الجيش اليمني، قد أعلن الجمعة الماضية، سيطرته على تبتي العلم والمعاطرة عقب معارك ضارية مع الحوثيين شملت سلسلة جبل قشعان الاستراتيجية وما تبقى من وادي سلبة في منطقة آل عشال، وذلك عقب 24 ساعة من إعلانه السيطرة الكاملة على السلسلة ذاتها، إثر عملية مباغتة أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجماعة، حسب إعلام الجيش.