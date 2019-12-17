"نتمنى أن تنجح"... السيسي يتحدث لأول مرة عن تطورات "أزمة المصالحة" مع قطر

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "مصر تحدثت مع أشقائها في الإمارات والسعودية والبحرين، حول 13 مطلبا من أجل تحقيق المصالحة مع قطر، ولكنها لم تتحقق".

وأكد السيسي، في تصريحات له خلال منتدى شباب العالم، الذي يقام بمدينة شرم الشيخ، أنه "يتمنى نجاح أي جهود صادقة للوصول إلى التزامات دائمة"، وذلك حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/ حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة تلك الاتهامات.

ووضعت تلك الدول 13 مطلبا لقطر من بينها إغلاق قناة "الجزيرة" التلفزيونية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وخفض العلاقات مع إيران والحد من الصلات مع جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت قطر، في الآونة الأخيرة، عن مفاوضات مع السعودية خصوصا بهدف وضع حد للأزمة. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن محادثات جرت في الآونة الأخيرة كسرت جمودا استمر لفترة طويلة مع السعودية.

وأضاف الوزير القطري، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن"، أمس يوم الأحد الماضي، أن الدوحة مستعدة لدراسة مطالب خصومها في الخلاف الخليجي، لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا.

وبشأن الإعلام، قال الرئيس المصري: "عندما ننظر إلى وسائل إعلام معينة، نجد تناولا غير موضوعي بغرض الإضرار بمصر، ويجب على إعلامنا أن ينتبه لذلك، ومصر إذا كان دخلها مثل الدول التي تهاجمنا فذلك يعني 20 تريليونا في العام، وهو مبلغ ضخم، وخسارة على الدول التي تعمل على تخريب منطقتها".

وتابع قائلا: "وهذا ليس إعلاما أو مهنية، هذا تآمر".

وشدد على أن مصر "تحتاج إلى إخلاص كل أهلها بما فيه الإعلام"، حيث قال: "أنتم مقاتلون مع مصر من أجل أن تبقى مصر مستقرة وتتطور، ونحن نعمل بشكل جيد في ظل قدراتنا والنتائج أفضل مما سبق".