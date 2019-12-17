دخول رفعت الأسد العناية المركزة منذ الاثنين

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن عم الرئيس السوري بشار الأسد، رفعت الأسد يرقد في العناية المركزة، منذ نقله إلى المستشفى يوم الإثنين.

وقال ابن المريض، سوار الأسد في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب " إن والده "في العناية المركزة منذ مساء الإثنين".

وأشار إلى أن والده يعاني من نزيف معوي "وليس في حالة جيدة"، مضيفا "يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة في العناية المركزة".

وطالبت النيابة الوطنية المالية، مساء الإثنين، بالحكم على رفعت الأسد بالسجن لأربع سنوات وفرض غرامة قدرها عشرة ملايين يورو ومصادرة كل ممتلكاته التي يشملها التحقيق، وهي منزلان كبيران ونحو أربعين شقة في باريس وقصر، ومزارع.

ويواجه رفعت الأسد تهمة تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات ينفيها رسميا.