موقف مؤثر أثناء لقاء الرئيس السيسي بشباب العالم... فيديو

شهد اللقاء المفتوح الذي عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من شباب العالم في شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم، موقفا مؤثرا.

إذ وجهت إحدى الشابات المشاركات سؤالا للسيسي: "أين حقوق الإنسان للأكراد وتمكينهم، وما هي نصائحكم للأكراد في العالم ونحن نعيش دون أن نعلم ما هو مستقبلنا؟" بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

فرد السيسي أن الهوية الكردية لن يستطيع أحد محوها، وأضاف بأنه خلال السبعين عاما الماضية حدث تقسيم للدولة الكردية.

وتابع السيسي: "نحن لا نقدم النصائح التي تؤدي إلى خراب الأمم والشعوب"، مشددا على أن "الجسور دائما تمد بين الدول ولكن بالسلام".

وأثناء حديث السيسي عن القضية الكردية رصدت الكاميرا بكاء الفتاة الكردية التي طرحت السؤال.

وانطلق المنتدى في 14 من الشهر الجاري ويستمر حتى اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جلسات عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، الذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل.