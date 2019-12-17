لأول مرة منذ 2007 وبمساعدة قطرية… قرار إسرائيلي جديد بشأن غزة

أفادت وكالة "سما"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي قرر، اليوم، السماح بإدخال 12- 15 سيارة إطفاء مع معداتها لجهاز الدفاع المدني في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر فلسطينية مطلعة أن السلطات الإسرائيلية وافقت على إدخال سيارات ومعدات إطفاء، وذلك لأول مرة منذ عام 2007، وهو العام الذي بسطت فيه حركة حماس سلطتها على القطاع.

وأوضحت المصادر أنه سيتم إدخال هذه المركبات والمعدات عبر معبر كرم أبو سالم، اليوم، على أن تتسلمها اللجنة القطرية لإعمار القطاع، وتقوم بتسليمها لجهاز الدفاع المدني.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى أن سيارات الإطفاء تبرعت بها قطر، وبأن عملية التسليم ستتم بحضور السفير القطري محمد العمادي، الذي سيصل غزة في وقت لاحق.