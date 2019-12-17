أنصار الله تحكم بإعدام شخص تتهمه بـ"التخابر مع الرياض"

أصدرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام متهم بالتخابر مع المملكة العربية السعودية، التي تقول عنها إنها "في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية".

القاهرة - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها "أنصار الله"، فإن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة (أمن الدولة) في أمانة العاصمة، قضت في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد العمدي، بإدانة المتهم (أ.ح.س) 51 عاما بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته بالإعدام تعزيرا".

وقالت المحكمة إنها "استندت في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية، التي قدمتها النيابة الجزائية، إلى جانب اعترافات المدان والتقارير الرسمية، التي أثبتت قيامه بالتخابر مع دولة العدوان السعودية، التي هي في حالة حرب وعدوان على الجمهورية اليمنية".

وحسب "سبأ"، "وجهت النيابة الجزائية للمدان تهمة سعيه لدى دولة العدوان السعودية وتخابره مع من يعملون لمصلحتها ومرتزقتها المتواجدين في محافظة مأرب بقيادة اللواء ثالث عروبة، وتجنيد نفسه معهم للقتال ضد الجيش وتم منحه من أجل ذلك رتبة ملازم أول".

وأضافت أن "صحيفة الاتهام تضمنت استقطاب المدان لـ 50 شخصا من مديريتي وصاب وعتمه، وإرسالهم إلى مأرب للالتحاق باللواء ثالث عروبة للقتال ضد الجيش المدافع عن البلاد من العدوان".

واعتبرت النيابة الجزائية في قرار الاتهام، أن من شأن ذلك "الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي وإضعاف قوة الدفاع عن البلاد".

وعقب النطق بالحكم، قيدت المحكمة طلب المتهم استئناف الحكم الصادر، وفقا للقانون اليمني.

وكانت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في العاصمة، أيدت، أمس الأول الأحد، أحكاما ابتدائية بإعدام أربعة متهمين بالتخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.