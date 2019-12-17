الجيش اليمني: خسائر في صفوف الحوثيين بقصف مدفعي غربي الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في قصف بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "المدفعية استهدفت مواقع استحدثها الحوثيون في جبال الربطة وعمبرة في سلسلة جبال حام شمال مديرية المتون (غربي الجوف)".

وأضاف: "أسفر القصف عن تكبيد الحوثيين خسائر في العدد والعدة".

يأتي ذلك عقب إعلان الجيش اليمني، أمس الاثنين، صد هجوم للحوثيين على سلسلة جبل قشعان ووادي سلبة ومحيط المنقلة وجبل السلام ومحيط تبة العلم بمديرية خب والشعف شرقي الجوف، إثر مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وفي سياق متصل، أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، أمس الاثنين، مقتل وإصابة 16 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "الحوثيين شنوا هجمات على مناطق متفرقة جنوب الحديدة".

وأكد: "مصرع 6 من الحوثيين وإصابة 10 آخرين خلال التصدي لهجماتهم".

وأشار إلى "وصول جثث 6 قتلى من الحوثيين و5 جرحى إلى مشافي في صنعاء، في حين وصل 5 جرحى إلى أحد مستشفيات الحديدة، وصفت إصاباتهم بالخطيرة".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن الجيش اليمني قصف بـ 8 قذائف مدفعية منطقة الفازة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، واستهدف، بأكثر من 7 قذائف أخرى ورشاشات متوسطة، منطقة الجبلية في المديرية ذاتها.

وأضافت أن الجيش شن قصفا مدفعيا على جنوب قرية الشجن أسفر عن احتراق منزل، مشيرة إلى تعرض منازل في مدينة الدريهمي جنوبي الحديدة إلى قصف مدفعي مماثل.