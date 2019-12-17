تلفزيون: إسرائيل تحاكي الحرب مع حزب الله بمناورات عسكرية ضخمة… فيديو

ذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا موسعا في المنطقة الشمالية الإسرائيلية، لمحاكاة الحرب مع حزب الله، وبأن المناورة شملت أسلحة مختلفة من الجيش.

وأفادت القناة بأن المناورة العسكرية الإسرائيلية بدأت أمس، الاثنين، وانتهت مساء اليوم، الثلاثاء، في المنطقة الشمالية، وهي مناورة أجريت للتنسيق بين الأسلحة الإسرائيلية المختلفة، أثناء الحرب، أي حرب تدخل فيها إسرائيل، وبأن المناورة أجريت استعدادا لأي حرب، خاصة على الجبهة الشمالية.

צה"ל ערך תרגיל בפיקוד הצפון, שבו תורגלו עוצבות "הגליל" ו"הבשן". התרגיל דימה מגוון אתגרים ואיומים שונים בזירה הצפונית @OrHeller



(צילום: דובר צה"ל) pic.twitter.com/9apc1kd4oe — חדשות 13 (@newsisrael13) December 17, 2019

ونقلت القناة على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المناورة أجريت لمواجهة تحديات أمنية وعسكرية جمة على الجبهة الشمالية، ومن بين ما تم إجراؤه خلال التدريب العسكري، كيفية نقل المعلومات الاستخباراتية وعمليات الإمداد أثناء الحرب، وعملية الدفاع في جبهة الجليل شمال إسرائيل، وكذلك جبهة الجولان السورية المحتلة.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنه كجزء من المناورات والتدريبات العسكرية المختلفة والمتنوعة، أجرت السلطات الإسرائيلية مطلع الأسبوع، الأحد الماضي، يوم تعليمي، شارك فيه ضباط بدرجات ورتب مختلفة في الجيش الإسرائيلي، وقد أجرى هذا التدريب بطول الحدود الشمالية الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الهدف الرئيس من المناورات هو التعلم من الأحداث التي وقعت في الجبهة الشمالية طوال الأشهر القليلة الماضية، وكيفية الاستفادة منها بشكل عملياتي وعسكري.

ونوهت القناة إلى أن المناورة أو التدريب العسكري هو جزء من الخطة السنوية العسكرية للعام الجاري، 2019، وهو مخصص للتدريب على الحفاظ على قدرات الجبهة الشمالية، والتنسيق مع قوات الطوارئ أثناء الحرب، وكذلك بالتوازي مع التنسيق الكامل للجبهة الداخلية الإسرائيلية.