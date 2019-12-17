تركيا: مصر قد توقع اتفاقا معنا في المستقبل مثل حكومة الوفاق الليبية

قال المبعوث التركي إلى ليبيا، النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، أمر الله إيشلر، إن "مذكرة التعاون الأمني والعسكري" و"مذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية" بين تركيا وليبيا اتفاقيتان مهمتان من أجل مستقبل البلدين.

وأضاف في حوار مع وكالة "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيتين الموقعتين مع ليبيا، لا تضران أبدًا بمصالح مصر، بل تخدم مصالح هذا البلد، وربما تدفعه لعقد اتفاق مماثل مع تركيا مستقبلًا.

وأوضح إيشلر أن تركيا ومن خلال الاتفاقيتين أجهضت في الواقع لعبة كان يراد تنفيذها ضد المصالح التركية في المنطقة، تمامًا كما أجهضت وما زالت تجهض اللعبة في سوريا، من خلال عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".

وقال إيشلر إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "أيقظ العملاق النائم"، وأن حركة هذا العملاق باتت تزعج بعض الأطراف، الذين بدأت مصالحهم بالتضرر.

وشدد على أن تركيا دولة عريقة تمتلك تاريخًا طويلًا في المنطقة يمتد لأكثر من ألف عام، وأنها عاقدة العزم على استخدام جميع حقوقها المنبثقة من القانون الدولي حتى النهاية، لحماية حقوقها وحمايتها من عبث العابثين، وتحقيق العدالة الدولية.

وشدد إيشلر على أن بإمكان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناءً على طلب الحكومة الليبية، وأنها مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لليبيا كدولة صديقة وشقيقة، بنفس الطريقة التي دعمت من خلالها قطر والصومال.

ونقلت الوكالة عن إيشلر أن هاتين الاتفاقيتين الموقعتين مع الحكومة الشرعية التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تظهران مدى تطور العلاقات بين البلدين، وأن الساعين إلى الطعن في شرعية الاتفاقية هم نفس الجهات التي تسعى إلى تمييع القضية الليبية.

وأشار إيشلر إلى أن اتفاقيتي "مذكرة التعاون الأمني والعسكري" و"مذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية"، جرى توقيعهما بين بلدين يمتلكان أطول ساحلين بحريين على البحر المتوسط، وأنهما ساهما في ترسيم الحدود البحرية الجنوب غربية للجمهورية التركية في البحر المتوسط.