السعودية تؤكد على البنوك عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة

جددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) التأكيد على البنوك والمصارف العاملة في المملكة بعدم المساس بأي شكل من الأشكال ببدلات غلاء المعيشة.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أمرا بتمديد صرفها حتى نهاية عام 2020.

​وأكدت المؤسسة في تعميمها على البنوك والمصارف استمرار عدم المساس ببدلات غلاء المعيشة بأي شكلٍ من الأشكال، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاعتداد ببدل غلاء المعيشة في طلبات التمويل والالتزامات المستقبلية، وفي حال الاستقطاع الخاطئ فإنه يجب عليها إعادة المبالغ المستقطعة في مدة أقصاها 48 ساعة.