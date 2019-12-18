مقاتلات تنتشر في سماء قطر... وأمير البلاد يوجه رسالة للشعب

تحتفل قطر بذكرى اليوم الوطني الموافق للثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تحت شعار "حوى المجد والآداب في عشر سنّه.. ونال المعالي كلّها والمراجل، والشعار الآخر الموازي (المعالي كايده)" وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

ومن أبرز هذه الاحتفالات المسيرة الوطنية التي ستقام في كورنيش العاصمة الدوحة، وتشارك فيها القوات المسلحة وقوات الحرس الأميري وقوة الأمن الداخلي "لخويا" ووزارة الداخلية.

وفي وقت سابق، غرد الشيخ تميم على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر مهنئا القطريين بيومهم الوطني، وقال: "إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي.. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني".

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يصافح أبناء شعبه في #اليوم_الوطني_القطري#المعالي_كايده#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/x3tNDYWsF9 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) December 18, 2019

وأضاف: "كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار".

واليوم الوطني هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، في 18 ديسمبر من عام 1878، والذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة.