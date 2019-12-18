هكذا توفي طفل "مرتين" في مستشفيات الجزائر

ووفقا لصحفة "الشروق" فإن الطفل الميت تحصل على شهادتي وفاة، الأولى في مستشفى في "الجلفة"، و الثانية في مستشفى آخر في "حاسي بحبح"، في ظاهرة غريبة.

تفاصيل القضية تعود إلى صبيحة أمس الثلاثاء، عندما قام والد بدهس ابنه البالغ من العمر سنة ونصف عن طريق الخطأ، ليسرع به إلى أقرب مستشفى بمدينة حاسي بحبح، ليتأكدوا أن الطفل قد فارق الحياة ويقرروا تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث.

وقبيل نقله إلى المصلحة قرروا تغسيل الطفل، لتكون المفاجأة عندما لاحظوا قيام الطفل بحركات وتنفسه، ليتحول حزن العائلة على فقدان ابنهم إلى فرحة كبيرة، وأعادوا الطفل إلى مصلحة الإنعاش هناك، حيث اجتمع عليه مجموعة من الأطباء وقرروا أيضا تحويل الطفل إلى المستشفى المختلط بمدينة الجلفة،ليرافق أفراد العائلة ابنهم حتى وصوله إلى المستشفى وهو حي يرزق، حسب ما أكدته مصادر عائلية. وسارع الأطباء في هذا المستشفى لمحاولة إنقاذه من الموت، لكن شاءت الأقدار أن يموت مرة أخرى في هذا المستشفى في ظاهرة غريبة.