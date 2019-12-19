قطع الطريق الرئيسي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير في البصرة... فيديو

قطع محتجون، الطريق الرئيسي المؤدي إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وتوقفت العمليات في أم قصر، من 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، مع استئناف قصير لها بين السابع والتاسع من نوفمبر. ويستقبل الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر لإطعام البلد الذي يعتمد بشدة على المواد الغذائية المستوردة.

المتظاهرين يقطعون الطريق المؤدي إلى ميناء الخور وميناء ام قصر في البصرة ..#العراق_ينتفض pic.twitter.com/1n100CgbDM — Mustafa Hamid 🇮🇶 (@mustafahamaidhe) December 15, 2019

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وشهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.