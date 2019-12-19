مجددا... اعتقال إيراني حاول إدخال مواد مخدرة إلى العراق

ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، اليوم الخميس، 19 كانون الأول/ديسمبر، القبض على مسافر إيراني الجنسية، بحوزته مادتين مخدرتين، حاول دخول العراق، عبر أحد المنافذ الحدودية مع إيران.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تمكن منفذ زرباطية الحدودي مع إيران، في محافظة واسط، وسط البلاد، من ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة (الترياك) المخدرة بوزن(25غم).

وأضافت الهيئة، كما ضبط لدى المسافر الإيراني، مادة الحشيشة المخدرة بوزن (50غم)، منوهة إلى أن العملية تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وقبل دخول المسافر صالة المسافرين في المنفذ.

ولفتت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إلى إحالة المسافر، والمضبوطات وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

واعتقلت الأجهزة الأمنية العراقية، الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مسافرا إيراني الجنسية بحوزته كمية من مادة مخدرة مثيرة للنشوة، في أحد المنافذ الحدودية مع إيران.

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، حينها، أن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، وسط البلاد، ضبط مسافرا إيراني الجنسية بحوزته "54 غم من مادة "الترياك".

وأضافت الهيئة أن عملية الضبط تمت قبل دخول المسافر الإيراني، صالة المسافرين، من قبل منتسبي المنفذ، ومفرزة شعبة مكافحة المخدرات، ومركز شرطة جمرك زرباطية.

وضبط منفذ زرباطية الواقع شرقي محافظة واسط، يوم الاثنين 25 نوفمبر الماضي، مسافرا إيرانيا بحوزته "23 غم من مادة الترياك"، حسب بيان لهيئة المنافذ الحدودية حصلت عليه "سبوتنيك".

وتضبط الأجهزة الأمنية الخاصة بالمنافذ الحدودية العراقية في الجنوب، بشكل يومي مسافرين إيرانيي الجنسية يحملون كميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة، من المواد الفتاكة والمميتة، لبيعها في داخل العراق.