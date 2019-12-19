نائب عن كتلة "المستقبل" يكشف سبب عدم تسمية أحد... الوضع لا يطمئن

وأبلغت كتلة المستقبل النيابية رئيس الجمهورية ميشال عون، بقرارها عدم تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة.

وقال النائب عن كتلة المستقبل بكر الحجيري في حديث خاص ل"سبوتنيك"، إن "سبب عدم تسمية أحد في الاستشارات النيابية يعود إلى أن الكتلة لديها مواصفات مقترحة وهي حكومة اختصاصيين مهمتها "اقتصادية" برئاسة سعد الحريري وبمسؤوليته، ولم يتم قبول الطرح من الآخرين، لذلك الكتلة ارتأت ألّا تسمي أحدا، وهذا لا يعني أننا نعرقل على أمل النجاح بما يقومون به".

وحول تداعيات عدم مشاركة كتلة المستقبل في الحكومة الجديدة على المشهد السياسي في البلاد، قال الحجيري:"هذه المسألة لها علاقة بالعلاقات الدولية والاقليمية، هناك إشارات معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وهذه ستنعكس بالضرورة على الساحة الاقتصادية والمالية اللبنانية، الوضع لا يطمئن".