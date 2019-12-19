النيابة السعودية: "هاكر" اخترق النظام الإلكتروني لجامعة وعدل درجات الطلاب

وقال الدسيماني إن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها مستغلا بعض البيانات الشخصية الالكترونية.

وأضاف، بحسب موقع صحيفة "الرياض": "النيابة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة، استناداً إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، للكشف عن كافة المتورطين في القضية".

وتابع المتحدث باسم النيابة السعودية: "تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعني إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية".

وأشار الدسيماني إلى أن "النيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية لكافة النظم المعلوماتية".

وحذرت النيابة كل من تسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها، وتؤكد أن العقاب الرادع سيكون مصيره.