رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الجزائري

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة، اليوم الخميس، إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.

وجه الشيخ الصباح التهئنة لعبد المجيد تبون، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا للجزائر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وذكرت الوكالة الكويتية أن "أمير البلاج حفظه ورعاه بعث ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة".

وعبر أمير الكويت في البرقية عن خالص تهانية بمناسبة أداء تبون اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا للجمهورية الجزائرية، راجيا سموه حفظه الله له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير والنماء للبلد الشقيق".

ومن جانبه بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إل تبون، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة أداء اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسا للجمهورية الجزائرية.

وأدى رئيس الجمهورية الجزائرية، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، بمقر قصر الأمم بالجزائر العاصمة، بحضور كبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين.

وسلم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح المهام للرئيس المنتخب داعيا الطبقة السياسية والمواطنين إلى الالتفاف حول رئيس الجمهورية.