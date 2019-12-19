تسجيل
16:26 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي

    للمرة الأولى... الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي... صور

    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104379/19/1043791950.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912191043792552-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%AB-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    تمكنت فرق فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري من الوصول إلى مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة، وإيصال مساعدات إغاثية إلى المدينة النفطية الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الأمريكي والفصائل الكردية المسلحة الموالية له، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإرهابية على سوريا عام 2011.

    إغاثة الهلال الأحمر السوري تصل مركدة شرق الفرات
    © Sputnik . Ateya Al-Ateya
    لأول مرة منذ 8 سنوات... إغاثة الهلال الأحمر السوري تصل إلى مركدة في ريف الحسكة
    وقال مراسل "سبوتينك" في الحسكة: إن فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أدخل قوافل مساعدات إغاثية إلى مدينة الشدادي جنوبي الحسكة في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب التي تتعرض لها سوريا، حيث تم توزيع المساعدات في المدينة التي لم تصل إليها منذ أكثر من 8 سنوات أي منظمة إغاثية، بالرغم من الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها سكانها، والتي لم تعرف الاستقرار منذ سنوات.

    وأضاف المراسل أن المساعدات التي تم توزيعها تضمنت سلالاً غذائية وصحية، وألبسة أطفال، ومعلبات مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتنسيق مع الحكومة السورية.

    ونقل المراسل عن مصدر في فرع الهلال العربي السوري في الحسكة قوله، إن متطوعي الفرع  استكملوا استجابتهم في مناطق جنوب الحسكة، بطريقة الاستهداف الشامل لكل منزل وعائلة في المنطقة نظراً لحاجة السكان لهذه المواد الإغاثية، مضيفاً أنه بعد استكمال التوزيع في قرى الشدادي الجنوبية، شمل التوزيع أحياء مدينة الشدادي، وذلك  من  1 وحتى 14 من شهر ديسمبر كانون الأول الحالي، حيث بلغ عدد العائلات المستفيدة 7500 عائلة، وذلك في 22 قرية وتجمعا سكانيا، حيث استلمت كل عائلة (سلة غذائية، سلة صحية، سلة معلبات، ألبسة أطفال وسلة رفاه) مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مؤكدا استمرار عمليات التوزيع حتى الوصول إلى جميع قرى وضواحي المدينة بما في ذلك بلدة العريشة حيث يتم التوزيع حالياً في القرى الشمالية من مدينة الشدادي.

     

    • الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    • الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي
      © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    1 / 6
    © Sputnik . Ateea Al-Ateea
    الهلال الأحمر السوري يغيث مدينة خاضعة للاحتلال الأمريكي

     

    وكان فرع الهلال الأحمر السوري نفذ بتاريخ 15 تموز/ يوليو حملة توزيع مساعدات في محافظة الحسكة، شملت قرى الشمساني، كشكش جبور ، كشكش زيانات، العلوة، حرير حاتم، الدشيشة، سعد، أم العويص، بلالية، طريطر، غنام، مقلوب، سعيد، جناة، العشيتة، كبار ومركز بلدة مركدة، حيث بلغ عدد العائلات المستفيدة 4200 عائلة محتاجة.

    وتعد منطقة الشدادي من أكثر مناطق محافظة الحسكة معاناة من ظروف الحرب، نتيجة سيطرة المجموعات المسلحة الإرهابية المتطرفة، ومن ثم سيطرة تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي الذي عمل هو الآخر على محاصرة الأهالي و تطبيق إجراءات صارمة عليهم، حيث تحتل الولايات المتحدة الأمريكية حقول مديرية نفط وغاز الجبسة بمدينة الشدادي التي تعتبر من أهم حقول النفط السورية .

    والشدادي مدينة تاريخية تقع على بعد 60 كم تقريبا إلى الجنوب من مدينة الحسكة على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظة الحسكة ومحافظة دير الزور، والذي يقسمها إلى قسمين شمالي وجنوبي، وتتميز بموقعها الإستراتيجي إلى جانب قربها من الحدود العراقية، كما تتوافر فيها ثروات متنوعة نفطية وزراعية.

    انظر أيضا:

    مصدر يمني يكشف لـ"سبوتنيك" أسباب انسحاب الهلال الأحمر الإماراتي من عدن
    بالتعاون مع الأمم المتحدة... الهلال الأحمر يدخل مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان
    الهلال الأحمر اليمني: مقتل 86 شخصا إثر قصف للتحالف لمركز احتجاز
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ميلينا فيدان، راقصة من معهد موسكو للرقص، أثناء مشاركتها في مسابقة روسيا الرابعة لفناني الباليه الروسي في المسرح الكبير في موسكو 26 مارس 2019
    الرقص في أجمل اللقطات من "سبوتنيك" لعام 2019
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك