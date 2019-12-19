عام 2020 يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من المناطق الروسية والسورية

أعلنت منظمة المحاربين القدامى الروسية "أخوة القتال"، اليوم الخميس، أن وفدا روسيا سيزور سوريا في بداية عام 2020، حيث سيتم توقيع اتفاقيات تعاون إقليمية بين منطقة موسكو ومحافظة دمشق ومنطقة ياروسلافل ومقاطعة حلب.

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي لمنظمة المحاربين القدامى الروسية "أخوة القتال"، عقب لقاء النائب في مجلس الدوما الروسي، النائب الأول لرئيس المنظمة، دميتري سابلين، مع الرئيس السوري بشار الأسد: "نوقشت قضية استمرار العمل في تطوير العلاقات بين المناطق السورية والروسية".

وأكدت المنظمة الروسية أنه في بداية العام المقبل، سيكون هناك زيارة إلى سوريا وتوقيع معاهدات منطقة موسكو ومحافظة دمشق ومنطقة ياروسلافل ومحافظة حلب".

وأضاف البيان: "نوقشت قضايا انتعاش اقتصادي الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك مسألة مشاركة الشركات الروسية في إنشاء اقتصاد رقمي ودولة رقمية في سوريا".

وتابع البيان: "ناقش الاجتماع مسألة دعوة وفد الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية إلى سوريا، واللقاء مع النواب ممثلي الطوائف المسيحية ومناقشة تدمير المعابد واضطهاد المسيحيين ودور الدولة السورية كضامن للوئام بين الأديان والوحدة بين الأديان".