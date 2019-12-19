سفير بريطانيا يعلن دعمه لقطر

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، قال السفير "إن هذه العلاقات أصبحت على مدار الأعوام القليلة الماضية أقوى، وتوطدت أكثر مع تزايد مستوى التعاون في مجالات الأعمال والاستثمار والأمن والدفاع، وكذلك الصحة والتعليم، إضافة إلى التواصل على المستوى الشعبي الذي أصبح أكبر".

وتابع "بعض النجاحات البارزة التي تحققت بين البلدين ومن أهمها الاتفاقية المتعلقة بطائرات "تايفون" المقاتلة بين سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو القطري لحصول الأخير على سرب من مقاتلات "تايفون"، وفتح أفرع لجامعات كل من "أبردين" و"ساسكس" و"نورثمبريا" هنا في قطر".

وأضاف أن متانة وقوة العلاقات ستزداد، متابعا أن المملكة ستدعم قطر في بطولة كأس العالم المقبلة عام 2022، حيث أعلن أنها "ستكون مذهلة"، كما ستعمل المملكة مع الدوحة لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، حسب الوكالة.

وأردف أن قطر تحقق نجاحا حقيقيا "لقد أدهشني خلال السنوات الأربع التي قضيتها هنا خطى التغيير التي طرأت على قطر، من البنية التحتية إلى السياسات، وعلى وجه الخصوص الطريقة التي استجابت بها قطر وتعاملت فيها بنجاح كبير مع التحديات التي واجهتها. لقد تأثرت بالطريقة التي اتحد بها الجميع في قطر، من مواطنين ووافدين أجانب، وعملهم معا نحو تحقيق تقدم، كما تأثرت بالطريقة التي غيرت بها قطر ارتباطها بالمنطقة وبقية العالم، من فتح طرق تجارية جديدة إلى بناء علاقات سياسية جديدة".