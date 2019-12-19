مسؤول ليبي: رسائل إيطاليا لحكومة الوفاق "مشوشة" ولا ترضينا

كشف مسؤول ليبي أن هناك رسائل إيطالية إلى حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس تنتقد تحالفها مع أنقرة وتعتبره غير شرعي، وأن الجانب الليبي اعتبر هذه الرسائل إشارات سلبية.

نقل موقع "آكي" تصريحات للمستشار السابق في المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، أشرف الشَّح قال فيها:

"تصريحات وزير الخارجية لويجي دي مايو حول عدم شرعية الاتفاق مع أنقرة لم ترضنا. لقد كانت إشارة سلبية، إثبات بأن إيطاليا تفتقر لاستراتيجية في ليبيا"، لكن "إيطاليا مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولهذا نسعى للإبقاء على علاقات جيدة قائمة معها".

وحول زيارة وزير الخارجية لويجي دي مايو إلى ليبيا، لم يُخفِ المستشار الشَّح "الصعوبات التي تشهدها العلاقات مع إيطاليا، التي ازدادت في الأسابيع الأخيرة، بعد الاتفاقات بين الحكومة الليبية وتركيا بشأن تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط ​​وحول التعاون الأمني".

وأضاف "إنني أحاول أن أشرح ماهية الوضع السياسي المحلي الإيطالي وأذكِّر بأن السفارة في طرابلس إذا كانت لا تزال مفتوحة، فهذا تأكيدًا للاهتمام بليبيا". وأردف "نأمل أن تقدم إيطاليا على الخطوات الصحيحة، لصالحها أيضًا"، لكن "الإشارات التي تصل من جانبها، مشوشة".

ورأى السياسي الليبي المقرب جدًا من حكومة السرّاج، بأن الاتفاق الموقّع مع تركيا "لا يمس الحدود الإيطالية ويحترم القانون الدولي بأي حال من الأحوال". أما بالنسبة للاتفاقية الأمنية، التي بموجبها يمكن أن تنشر تركيا جنودًا في ليبيا في حال طلبت طرابلس ذلك، فقد قال شاه إن "الفنيين الليبيين والأتراك يعملون بالفعل للتحقق من أي احتياجات على الساحة".