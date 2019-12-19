المسلحون يهاجمون مواقع للجيش السوري بطائرات مسيرة

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن مسلحين استخدموا طائرات مسيرة لمهاجمة مواقع عسكرية سورية نهار اليوم، ما أسفر عن إصابة جنديين سوريين.

وقال بورينكوف خلال مؤتمر صحفي "عند الساعة 9:45 بتاريخ 19 كانون الأول/ ديسمبر نفذ جهاز طائر دون طيار، عملية قصف بعبوات ناسفة، على مواقع للجيش السوري في منطقة النبي يونس (تبعد 1كم عن خان شيخون في إدلب)، ما أسفر عن إصابة اثنين من العسكريين السوريين بجروح".

وكان قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، قد أعلن، في وقت سابق، أن المجموعات المسلحة تخطط لشن هجوم على مواقع القوات السورية وروسيا كشفت عملية نقل مسلحين ومدرعات إلى منطقة إدلب، مشيرا إلى مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 في صد هجمات لإرهابيين في إدلب.