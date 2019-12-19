الجيش السوري ينتزع من "أجناد القوقاز" بلدة "أم جلال" جنوب شرق إدلب

سيطرت وحدات من الجيش السوري على بلدة أم جلال بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيمي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة" الإرهابيين.

وقال مراسل "سبوتنيك" أن "وحدات من الجيش السوري تقدمت وسط اشتباكات عنيفة باتجاه بلدة "أم جلال" بعد عملية تمهيد ناري كثيف وتمكنت من السيطرة على البلدة".

ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله إن "بلدة "أم جلال" تعد من أهم نقاط الدفاع الأولى لمسلحي "أجناد القوقاز" بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتحديدا ريف معرة النعمان حيث تمكنت القوات البرية في الجيش السوري من السيطرة عليها بعد عملية تمهيد ناري كثيفة شهدتها المنطقة.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا في إدلب بأن وحدات من الجيش السوري بدأت مساء اليوم الخميس بالتقدم باتجاه خطوط دفاع تنظيمي "أجناد القوقاز" و"جبهة النصرة" الإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي، بإسناد من الطيران الحربي السوري والروسي وذلك بعد ثلاثة أيام من التمهيد الناري الذي استهدف تحصينات المسلحين وخطوط إمدادهم.