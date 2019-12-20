تسجيل
15:34 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا

    على بعد خطوة... تحذيرات من صدام وشيك بين الدول الداعمة للأطراف في ليبيا

    © REUTERS / HANI AMARA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104029/63/1040296366.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912201043802909-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/

    تحركات متسارعة على الساحة الليبية في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة المعارك في العاصمة طرابلس.

    آخر التطورات على الساحة الليبية طالبت فيها حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، رؤساء خمس دول من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا وتركيا والجزائر بتفعيل اتفاقيات التعاون الأمني.

    طرابلس
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    مسؤول ليبي: رسائل إيطاليا لحكومة الوفاق "مشوشة" ولا ترضينا
    وبحسب بيان الحكومة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وجه الخميس رسائل إلى رؤساء خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا والجزائر وتركيا".

    مطالبة الوفاق بتفعيل الاتفاق الأمني طرحت العديد من التساؤلات خاصة، أن الرئيس التركي سبق وأكد استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا حال طلب حكومة الوفاق، وهو ما وقع فعليا، أمس الخميس، ليفتح المشهد على دائرة أوسع من الصراع الدولي الدائر في ليبيا.

    في البداية يقول محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا إن حكومة الوفاق تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي.

    ويوضح في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن نص المادة 30 من الاتفاق السياسي تمنح حكومة الاتفاق الوطني السيطرة على كامل التراب الليبي والحدود البحرية، وتوفير الأمن والسيطرة، فيما تعطي المادة 57 من الاتفاق السياسي الحق لحكومة الوفاق طلب الدعم من الأمم المتحدة ومنظمات الدعم لتعزيز الاستقرار الأمني.

    ويشير أن حكومة الوفاق لديها الحق في عقد الاتفاقيات مع أي دولة بما يعزز من الأمن والاستقرار في العاصمة والموانئ النفطية والمطارات.

    وتابع معزب أن:

    "البيان المنشور الذي نص على تفعيل الاتفاق الأمني وطلب الدعم يحتمل تفسيره بأكثر من وجه، حيث يمكن أن يقتصر على الدعم الفني واللوجستي، ويمكن أن يصل إلى الدعم العسكري الكامل، خاصة أنه غير محدد".

    وأوضح أن التصعيد الذي وقع ليلة الخميس بقصف مصراته سيدفع حكومة الوفاق بمباشرة الاختصاصات الموكلة إليها بحماية المطارات، وأنها لم يعد أمامها سوى المطالبة بالمساندة في صد العدوان.

    اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    ما مدى إمكانية تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا؟
    وشدد على أن الدول الداعمة لمعسكر "حفتر" تتواجد على الأرض بمعداتها وآلياتها، كما أن هناك بعض المرتزقة يحاربون إلى جواره، وأن الشعب يرحب بقيام حكومة الوفاق بأي خطوة للمحافظة على العاصمة.

    قوات أجنبية

    من ناحيته قال سعد الجازوي عضو البرلمان الليبي، إن حكومة الوفاق من شأنها الحفاظ على سيادة ليبيا، خاصة أن البلاد تتعرض لعدوان من دول عدة في الوقت الراهن.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، الجمعة، أن حكومة الوفاق من حقها أن تتخذ كافة السبل للحفاظ على ليبيا ووقف العدوان، بحسب قوله.

    يقول أن القوات التي تقاتل الوفاق على تخوم طرابلس هي قوات متعددة الجنسيات، وأن هناك أسلحة من دول أخرى.

    ساحة للصراع الدولي

    على الجانب الأخر قال محمد العباني، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الجامع، أن ليبيا أصبحت ساحة للتنافس الدولي في الوقت الراهن.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن بعض دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا وكذلك بعض الدول العربية لن تسمح لتركيا بإرسال قوات عسكرية على الأرض.

    وأوضح أن تركيا أو أي دولة أخرى قد لا تغامر بإرسال جنودها إلى ليبيا في معارك قد تعود عليهم بالخسائر، إلا أن الأمر يتعلق بالتسليح والمعدات، وهو مستمر منذ فترة طويلة.

    وشدد على أن الدول الداعم لكل طرف تعمل على منع سيطرة الطرف الأخر، وأن هذه الدول تدافع عن مصالحها بقوة خلال الأيام الأخيرة.

    قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا
    © REUTERS / HANI AMARA
    البعثة الأممية ... تفاقم الأزمة الليبية سببه التدخلات الخارجية
    وأشار إلى أن الاستعانة بقوى ودول أخرى من أجل الحفاظ الممتلكات والأرواح هي موكلة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا. 

    تحذيرات أممية

    في ذات الإطار أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن أسفها للتطورات الأخيرة والتصعيد العسكري المتفاقم والتدخل الخارجي في ليبيا.

    وتتهم حكومة الوفاق مصر والإمارات بتقديم الدعم العسكري للجيش الليبي، فيما يتهم الجيش الليبي تركيا وقطر بتقديم الدعم لما يصفها بالمليشيات.

    وقالت البعثة، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تأسف البعثة للتطورات الأخيرة وللتصعيد العسكري المتفاقم، والتدخل الخارجي المتنامي في ليبيا ولقيام الأطراف بتبادل التخوين وتعريض وحدة ليبيا للخطر".

    وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا خلال بيانها : أنها "مؤمنة بحتمية الحل السياسي وماضية قدما في مسعاها الحثيث لترميم الموقف الدولي المتصدع من ليبيا، ولحث الليبيين للعودة لطاولة التفاوض في سبيل حقن الدماء الزكية، ووقف التقاتل بين الأخوة، وكبح التدخل الخارجي، ووقف إنزال المزيد من النوائب بالمدنيين الآمنين".

    انظر أيضا:

    أردوغان: حفتر ليس شرعيا ولا يمكننا أن نصمت حيال مرتزقة "فاغنر" الروسية في ليبيا
    رئيس مجموعة الاتصال الروسية حول ليبيا: رئيس حكومة الوفاق الليبية يزور الشيشان
    البابا يشجب "التعذيب والعبودية" في مخيمات اللاجئين في ليبيا
    السيسي يؤكد لميركل أهمية وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا
    موسكو: إمكانية إدخال قوات تركية إلى ليبيا يسبب لنا قلقا كبيرا
    الكلمات الدلالية:
    حكومة الوفاق, حفتر, أخبار, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    الحمار يتحدى الفيل... من يفوز؟
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك