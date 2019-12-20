المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا محبط

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، إنه محبط بسبب عدم وجود تقدم في عملية التسوية في سوريا.

وأشار بيدرسون في جسلة أمام مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تنفيذ:

"عملية سياسية هادفة ذات مغزى ستكون بإجراءات محددة مثل إحراز تقدم فيما يتعلق بإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين ومعرفة مصير المفقودين".

وقال المبعوث الأممي إنه محبط لعدم إحراز تقدم في هذه المسألة.

وأضاف: أنا ونائبي سنواصل العمل مع الأطراف السورية بشكل مباشر وكذلك مع كل الأطراف الأخرى ذات الصلة، وسنواصل جهودنا مع الفريق العامل الذي أسس من أجل هذه الغاية، واجتمعت مع كبار المسؤولين من روسيا وتركيا وإيران، في نور سلطان، الأسبوع الماضي وأكدت أن عمليات إطلاق السراح يجب أن تكون واسعة النطاق.