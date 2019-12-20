أردوغان يرد على منتقدي شراء والدة أمير قطر أرضا بمحاذاة قناة إسطنبول

استغرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات البعض في تركيا لشراء الشيخة موزة، والدة أمير قطر أرضا في تركيا.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، استغرب الرئيس التركي هذه الانتقادات التي تم تداولها في تركيا حول عملية الشراء وقال في ختام القمة الإسلامية في كوالالمبور "سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقوايل؛ هل أخذوا أي دعم من الدولة لشراء هكذا أرض؟".

وأكد أردوغان في كلمته عدم وجود أي مانع قانوني لشراء هذه الأرض "هل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة أمير قطر أصولا ثابتة في تركيا؟" مضيفا أنه لو جاء شخص أوروبي واشترى هذه الأرض، هل كنا سنسمع نفس الأصوات؟ "لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلا، وقام بنفس الأمر، لما كنا رأينا أصوات".

واعتبر أردوغان أن شراء أرض في تركيا يعتبر أمرا طبيعيا، مشيرا إلى أنه في وقت سابق أيضا كان أمير قطر والملك السعودي قد اشتروا أراض في تركيا "كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراض (في تركيا)، وأيضا كان ملك السعودية قد اشترى قطعة أرض كبيرة في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال"

وبحسب وكالة "الأناضول" فقد اشترت والدة أمير قطر قطعة الأرض بمحاذاة قناة إسطنبول الجديدة، ماجعل البعض يعبر عن انزعاجه دون مبرر حقيقي.