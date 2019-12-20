بيدرسن يعلن عن عدم فعالية اجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة دون جدول أعمال

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، أنه لا يرى معنى لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية المصغرة، في ظل غياب الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات.

وقال بيدرسون باتصال فيديو، متحدثا إلى مجلس الأمن الدولي: "آمل أن يتم التوصل لاتفاق، في أقرب وقت ممكن، على جدول أعمال يتماشى مع الاختصاصات والأسس الإجرائية للجنة الدستورية. في الوقت الذي لا وجود فيه لجدول أعمال متفق عليه، لا أرى سببا يستدعي اللجنة المصغرة لعقد اجتماع".

وأضاف بيدرسن "آمل أن أتمكن قريبا من التشاور مع الحكومة السورية مباشرة في دمشق، وكذلك مع لجنة التفاوض السورية".

وتمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها... انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/ أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضواً، مقسمة على نحو 50 عضواً لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).

ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.

وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضواً [15 عضواً من كل مجموعة] بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.