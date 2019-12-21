القوات اليمنية المشتركة: تصعيد خطير للحوثيين في الحديدة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الجمعة، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بـ "التصعيد العسكري الخطير" من خلال شن قصف صاروخي ومدفعي على مواقعها في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، إن "الحوثيين أطلقوا عددا من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون عيار 82 ملم، على مناطق شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".

وأضافت أن "قصفا بقذائف الهاوزر شنه الحوثيون في ساعات متأخرة من نهار اليوم، على الأطراف الجنوبية من مديرية الدريهمي، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 ملم استهدف شمال المديرية ذاتها".

وأشارت إلى "استهداف الحوثيين مواقع للقوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عياري 14.5 و12.7 ملم بشكل مكثف ومتواصل".

يأتي ذلك عقب ساعات من إعلان القوات المشتركة، مقتل وإصابة 80 من الحوثيين، في أثناء صدها هجمات واسعة شنتها الجماعة على مواقع عسكرية في مديريات حيس والتحيتا والدريهمي جنوب الحديدة، خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وتشهد محافظة الحديدة غرب اليمن، منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، هدنة أممية وسط اتهامات متبادلة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين بتنفيذ خروقات، خاصة في مناطق التماس بمدينة الحديدة وضواحيها.

ونشر الفريق الأممي لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، في أكتوبر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من الجيش اليمني وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة بين الجانبين.