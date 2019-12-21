قوات الوفاق تعلن مقتل 3 أشخاص جراء قصف نفذه "طيران إماراتي مسير"

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مقتل 3 أشخاص من مدينة مسلاتة، جراء "استهداف طيران إماراتي مسير تابع للمشير خليفة حفتر".

وقالت عملية بركان الغضب‬، التابعة لحكومة الوافق في طرابلس إن "3 شهداء من مدينة مسلاتة سقطوا بعد أكثر من 10 غارات للطيران الإماراتي المسير الداعم لمجرم الحرب حفتر، وسقوط 8 صواريخ غراد أطلقتها الميليشيات المجرمة تجاه الأحياء السكنية وسط المدينة".

وأعلنت عملية بركان الغضب‬ عن "غارتين آخريين من الطيران الإماراتي المسير على الأحياء السكنية بمدينة زليتن".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، إطلاق عملية تحرير قلب مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.