كتلة المستقبل تعلن رسميا عدم مشاركتها في الحكومة اللبنانية المقبلة

أكدت كتلة المستقبل، التي يتزعمها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أنها لن تشارك في الحكومة المقبلة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف: "تمنينا عليه أن يكون تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، وترضي جميع الناس"، معربا عن تمنياته لرئيس الحكومة اللبنانية المكلف بالتوفيق.

القاهرة - سبوتنيك . وقال عضو الكتلة النائب سمير الجسر في تصريحات على هامش جلسات مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم السبت: "قابلنا دولة الرئيس المكلف (حسان دياب) وأبلغناه قرار كتلة تيار المستقبل بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتمنينا عليه أن يكون تأليف الحكومة من اختصاصيين مستقلين يمثلون كافة الأحزاب والقوى السياسية".

وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، طالب من أنصار "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، أن يلتزموا بـ"التظاهر السلمي في التعبير عن مشاعرهم".

وقال الحريري، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب: "نحن أبناء رفيق الحريري تعلمنا بطريقة معينة، وسنكمل بنفس الأسلوب، واليوم يجري رئيس الوزراء حسان دياب استشارات، ونتمنى الخير".