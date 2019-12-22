جعجع يكشف حقيقة مكالمة مدير المخابرات السعودية بشأن الحريري وتشكيل الحكومة

رد حزب القوات اللبنانية، على تقرير صحفي تحدث عن اتصال تلقته القوات، من المملكة العربية السعودية لعدم التصويت لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

وذكر الحزب اللبناني، في بيان له ، أنه "لم يتلق اتصالا من المملكة تطلب فيه عدم التصويت للحريري، كما جاء في التقرير الذي نشره الصحفي نيقولا ناصيف في مقاله"، وذلك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأكد الحزب نفيه التام لما جاء في التقرير، معربا عن أسفه من انضمام ناصيف إلى "فئة الصحفيين الذين يعممون معلومات لا تمت للحقيقة بصلة".

وكان الكاتب اللبناني نيقولا ناصيف، زعم أن "رئيس حزب القوات اللبنانية "سمير جعجع" تلقى مكالمة هاتفية من مدير المخابرات السعودية خالد حميدان، يطلب منه عدم التصويت لترشيح الحريري لرئاسة الحكومة".

واستقالت حكومة الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد احتجاجات ضخمة اندلعت في كافة أرجاء لبنان، كما واصل الحريري مهامه كرئيس لحكومة تصريف أعمال وطرح اسمه ليكلف بتشكيل حكومة جديدة، قبل أن يعلن عدم ترشحه لهذه المهمة، ويقع الاختيار على حسان دياب لتشكيل الحكومة.