صحيفة: زلزال قبالة السواحل السعودية على البحر الأحمر

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأحد، رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أباالخيل، أن "المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية رصد هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، وذلك عند الساعة 1:49 صباح اليوم الأحد"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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هزة أرضية في البحر الأحمر بقوة3.4 على مقياس ريختر.



.#البحر_الأحمر #الزلازل — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 22, 2019

وقال أباالخيل، إن "الهزة الأرضية حدثت على عمق 15 كيلومترا تقريبا، وتبعد 20 كيلومترا عن الساحل، و65 كيلومتراً جنوب غرب محايل عسير".