مصر... الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

أدى الوزراء ونواب الوزراء الجدد في مصر، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على التعديل الوزاري في ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزراء والنواب الذين أدوا اليمين الدستورية هم:

الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

السادة الوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيراً للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيراً للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبدالمنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيراً للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيراً للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبدالحميد عنبة، وزيراً للطيران المدني.

الأستاذة نيفين رياض عبدالمجيد القباج، وزيراً للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ السيد محمد مرزوق القصير، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي.

الأستاذة نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيراً للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيراً لشئون مجلس النواب.

السادة نواب الوزراء الجُدد:

المهندسة غادة مصطفى لبيب عبدالغني أبوزيد، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.

الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائباً لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائباً لوزير الطيران المدني.

الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائباً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.

الدكتور رضا السيد محمود حجازي، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.

الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائباً لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطور التكنولوجي.

المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائباً لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

المهندس مصطفى إبراهيم علي الصياد، نائباً لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

الدكتور سيد إسماعيل علي أحمد، نائباً لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي، نائباً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

الأستاذة غادة سمير سليمان على شلبي، نائباً لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.